Пол Уилан, приговоренный в России к 16 годам лишения свободы за шпионаж, уклонился от прямого ответа на вопрос о своем возможном сотрудничестве с иностранными государствами. В недавнем интервью телеканалу CBS он лишь пообещал раскрыть всю правду в своей предстоящей книге.

Уилан, который ранее служил морским пехотинцем и работал полицейским офицером в США, продолжает отрицать обвинения, выдвинутые Москвой против него. Он утверждает, что никогда не был секретным агентом и не имел отношения к разведывательным структурам США.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве, когда он встречался с другом, который должен был показать ему фотографии из своей туристической поездки.

В ходе судебного разбирательства защита Уилана настаивала на том, что он стал жертвой провокации. В своем последнем слове он вновь заявил, что не занимался шпионажем и надеется на справедливое разрешение своей ситуации.

Уилана отправили в колонию в Мордовии. Там он должен был отбывать наказание в течение 16 лет. В августе 2024 года его освободили в рамках масштабного обмена заключенными России со странами Запада.

Ранее сообщалось, что суд РФ заочно приговорил к 14 годам колонии француза, воевавшего в рядах ВСУ.