Театр Трампа: эксперт оценил угрозу от американских подлодок у российских берегов

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью aif.ru прокомментировал заявление Дональда Трампа о направлении двух атомных подлодок «ближе к России». По мнению специалиста, эти действия не имеют серьезного военного значения и представляют собой лишь политический жест.

Американский лидер сделал свое заявление в ответ на критику со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Однако Трамп отказался уточнить местоположение субмарин, лишь отметив, что они находятся «там, где им положено быть». Известно, что лодки не могут находиться в Черном море из-за ограничений конвенции Монтре.

Дандыкин предположил, что речь идет о многоцелевых подлодках типа «Вирджиния», вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк». По его словам, они могли появиться в Японском море, где проходят российско-китайские учения, или в Средиземном море.

«Ну вышли они и вышли. Никакого военного смысла в этом нет. Мы, скорее всего, уже знаем, где они расположены. Какой ответ? Наши тоже могут вывести две субмарины, одну с юга, другую с севера. Но, наверное, в этом нет необходимости, потому что наши силы и так несут дежурство», — добавил капитан первого ранга.

Эксперт назвал действия США классическим элементом политики давления, так как Россия и Китая не поддались трамповской политике, что заставляет республиканца нервничать.

Ранее Трамп заявил, что две передислоцированные атомные подлодки прибыли в нужный регион.