Уиткофф: США готовы идти на компромиссы по ядерной программе Ирана

США готовы идти на компромисс в переговорах с властями Ирана, заявил в интервью газете The Wall Street Journal спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Соединенные Штаты открыты к тому, чтобы идти на компромисс в переговорах с иранскими властями. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Он отметил, что стартовая позиция Соединенных Штатов – демонтаж иранской ядерной программы, однако признал, что могут быть найдены и другие варианты достижения компромисса между странами.

Для Вашингтона «красной линией» является «превращение в оружие ядерного потенциала» Ирана, пояснил Уиткофф. Он также отметил, что цель предстоящей встречи с иранскими представителями – укрепление доверия.

Ранее сообщалось о том, что в Иране заявили о близости к созданию ядерного оружия.