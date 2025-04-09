В Иране заявили о близости к созданию ядерного оружия

Иранские ученые уже гораздо ближе к созданию ядерных вооружений, чем об этом думают за рубежом. Об этом заявил депутат меджлиса Хосейн Эмами-Рад. Его слова привело агентство Mehr.

По утверждению депутата, Иран пока останавливает от создания ядерных вооружений исключительно религиозное предписание аятоллы Али Хаменеи, который является главой государства.

«Мы ближе к созданию ядерного оружия, чем вы можете себе представить, и единственное, что нас останавливает, — это фетва нашего вождя», — указал Эмами-Рад.

Ранее стало известно, что правительство Ирана обратилось в ООН и пожаловалось на угрозы президента США в сторону их страны. Глава Белого дома грозит «невиданными ранее бомбардировками» в случае отказа от соглашения, связанного с иранской ядерной программой. Тегеран рассматривает такие угрозы как «вопиющее нарушение международного права».