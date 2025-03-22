Уиткофф оценил положение ВСУ в Курской области

Формирования бригад ВСУ в Курской области находятся в критическом положении, так как находятся в окружении, из-за окружения. Об этом журналисту Такеру Карлсону сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации, он хочет сохранить жизнь украинским военным.

«Это серьезная ситуация на поле боя», — отметил Уиткофф.

Он также добавил, что данную ситуацию нужно решить.

ВС РФ, отметил Уиткофф, освободили захваченные ВСУ территории под Курском. Президента СГА Дональд Трамп собирается объявить мораторий на боевые действия в акватории Черного моря, заключил он.

Ранее Уиткофф раскрыл детали своих переговоров с Путиным.