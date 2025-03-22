Уиткофф оценил положение ВСУ в Курской области
Уиткофф: ВСУ в Курской области находятся в критическом положении
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Формирования бригад ВСУ в Курской области находятся в критическом положении, так как находятся в окружении, из-за окружения. Об этом журналисту Такеру Карлсону сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации, он хочет сохранить жизнь украинским военным.
«Это серьезная ситуация на поле боя», — отметил Уиткофф.
Он также добавил, что данную ситуацию нужно решить.
ВС РФ, отметил Уиткофф, освободили захваченные ВСУ территории под Курском. Президента СГА Дональд Трамп собирается объявить мораторий на боевые действия в акватории Черного моря, заключил он.
Ранее Уиткофф раскрыл детали своих переговоров с Путиным.