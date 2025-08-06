Уиткофф отведал чебурек перед переговорами в Кремле

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед переговорами с Владимиром Путиным заказал в московском ресторане чебурек La Grande — гигантскую лепешку с мясом, которая стала неожиданным гастрономическим выбором дипломата. Об этом сообщило РИА Новости.

Перед важными переговорами в Кремле американский дипломат Стив Уиткофф решил подкрепиться необычным блюдом — чебуреком La Grande. Это огромная лепешка с начинкой из баранины и говядины, больше похожая на буханку хлеба, чем на традиционный чебурек.

Блюдо подают с одноразовыми перчатками — настолько оно маслянистое и сытное. Несмотря на внушительные размеры, большую часть объема занимает воздух, а не начинка. В московском ресторане такой чебурек стоит 550 руб.

Уиткофф, который прибыл в Москву рано утром, уже пятый раз посещает Россию в этом году. Перед встречей с президентом РФ он успел прогуляться по парку «Зарядье» с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Переговоры в Кремле длились около трех часов.

Ранее Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа полезным и конструктивным.