Уиткофф встретится с Нетаньяху на фоне освобождения израильского военного

Специальный посланник Соединенных Штатов Стив Уиткофф прибыл в Израиль для проведения переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими ключевыми фигурами израильского правительства. Визит проходит на фоне ожиданий скорого освобождения израильского военнослужащего Идана Александра, также являющегося гражданином США, сообщил портал Ynet.

По данным источника, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль. Планируется, что он проведет встречи не только с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, но и с другими представителями высшего эшелона власти в связи с готовностью ХАМАС освободить удерживаемого заложника.

Кроме того, Ynet сообщает, что после освобождения Идана Александра из плена ХАМАС, Уиткофф намерен встретиться с ним и его семьей.

В воскресенье представители ХАМАС заявили о своей готовности освободить из плена в секторе Газа израильского военнослужащего Идана Александра, который также является гражданином США.

ХАМАС подчеркнула, что данный шаг является частью более широкого пакета мер, направленных на установление перемирия, открытие контрольно-пропускных пунктов и обеспечение поступления гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа разочарована подходом Уиткоффа к переговорам с Россией.