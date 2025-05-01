В Белом доме заговорили о недовольстве действиями спецпосланника Уиткоффа

В администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нарастает недовольство действиями специального посланника Стива Уиткоффа. Об этом сообщила газета New York Post.

Издание сослалось на некий информированный источник. Согласно ему, в Белом доме начинают считать, что Уиткофф взял на себя роль личного посла Трампа при российском лидере Владимире Путине. Он также взвалил на себя полное управление всей повесткой переговоров на Ближнем Востоке.

«Стив Уиткофф вызывает у источников в администрации разочарование своим подходом к переговорам с двумя главными противниками Америки», — указали журналисты.

Спецпосланнику также вменяют в вину то, что он во время визита в Кремль пользовался услугами российских переводчиков, что является нарушением дипломатического протокола.

Ранее другой спецпосланник Трампа, Кит Келлог, сообщил, что Украина и Евросоюз согласились на все 22 условия, которые им выставили США. Эти пункты касались заключения мирного соглашения по украинскому конфликту. Киев и европейские страны одобрили те положения, которые были представлены американской стороной.