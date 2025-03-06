Уиткофф заявил, что США и Украина обсудят шестимесячное перемирие

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о том, что уже на следующей неделе на встрече представителей Украины и США будут обсуждаться основы сделки по урегулированию украинского конфликта, а также шестимесячное перемирие.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Уиткоффа, речь идет о встрече с украинцами в Эр-Рияде или же в Джидде. В любом случае, сообщает политик, даже если город поменяется, то речь в целом идет о встрече в Саудовской Аравии.

Идея этой встречи, говорит спецпредставитель, в закладывании основ для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня. Встреча может состояться уже в следующую среду, 12 марта.

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