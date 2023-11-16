Уйдут в БРИКС: какие страны ЕС могут отказаться прислуживать Америке

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил РИА Новости, что его народ выступает против американского империализма. Это уже далеко не первое враждебное высказывание в сторону США от местных властей.

Раньше все страны-участницы НАТО и ЕС слепо следовали курсу, который избрал Вашингтон. Теперь же они все чаще идут наперекор ему. Ярким примером, помимо Турции, стали Франция и Италия. Первая созвала конференцию по гуманитарной помощи Палестине, а вторая отправила туда мобильные госпитали, хотя США поддерживают другую сторону конфликта — Израиль.

Историолог и политолог Михаил Дербасов рассказал нам, какие еще страны могут поставить собственные интересы на первый план, отказавшись подчиняться «хозяевам» из Вашингтона.

«Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана и ряда министров неоднократно высказывала свою негативную позицию в отношении антироссийских санкций. Все это было связано в первую очередь с повышением цен на энергоносители, а, как следствие, и удорожанием электроэнергии, а также закрытием ряда национальных предприятий в свете предстоящего банкротства. И стоит отметить, что иных поставщиков энергоносителей по приемлемым ценам Венгрия пока так и не нашла», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сербия, напомнил эксперт, с августа 2022 года подвергается внутренним народным волнениям, связанным с Республикой Косово. Учитывая тот факт, что Косово на данный момент является частью Сербии, то администрация президента Александра Вучича не готова принять требования ЕС и США по признанию этой республики независимым государством.

«Австрия, неоднократно подтверждавшая свою причастность к германскому наследию, крайне негативно настроена в отношении постоянных запросов со стороны ЕС и США по предоставлению вооружения Украине. Нейтралитет вызван экономическим положением страны и зависимостью от российских энергоносителей, а также общим наследием с РФ. Также важно не забывать, что разоружение запасов ведет к формированию брешей в системе обороны страны», — добавил Дербасов.

По мнению политолога, несогласия не приведут к выходу государств из НАТО. Однако, добавил он, может возникнуть вопрос о реструктуризации экономических блоков, поскольку на фоне всех событий набирает силу БРИКС. Большая часть стран Азии и Африки, некогда являвшихся колониями европейских держав, уже подали свои заявки на вступление, а значит, формируется полярный по отношению к ЕС блок на Востоке и в Южной Америке, заключил Дербасов.

Ранее мы сообщали, как США руками Израиля втянут Иран в ядерную войну.