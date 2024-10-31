Украина готовится представить новый план на «саммите мира»

Киевские власти собираются представить новый план на возможной второй конференции по урегулированию военного конфликта на Украине. Такое заявление в эфире телемарафона сделал пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, план включает в себя три пункта.

Сейчас, добавил он, Украина пытается получить поддержку стран глобального Юга.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине будет проходить в ноябре, хотя ранее советник главы его офиса Дарья Заровная сообщила, что конференция проводиться не будет.

Предыдущие планы не привели к нужному результату.

РФ неоднократно критиковала предлагаемую Украиной так называемую формулу мира, называя ее нереалистичной и призывала руководство Киева учитывать реальную ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что на Украине раздосадованы утечкой секретной части «плана победы» Зеленского.