Трамп заявил, что недоволен Зеленским

По данным журналистов, Дональд Трамп заявил о том, что недоволен Зеленским, отвечая на вопросы представителей СМИ. Президент США отметил, что он не знает, несет ли тот ответственность за начало украинского конфликта, но лично он не в восторге от того, что эта война в целом началась. При этом, по словам американского лидера, изначально было понятно, что Россия гораздо больше, как и ее военная мощь.

Трамп также добавил, что не винит Зеленского, но отмечает, что тот работал не самым лучшим образом, но винит своего предшественника, который просто не понимал, что происходит на самом деле. Резюмировал Трамп тем, что не является большим поклонником Зеленского.

Ранее Трамп прокомментировал возможность сближения ЕС с Китаем.