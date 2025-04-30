Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил о том, что Штаты готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

По словам Келлога, которые приводят журналисты РИА Новости, США действительно готовы частично согласиться на территориальные требования РФ, ведь сейчас идет процесс переговоров.

Также Кит Келлог прокомментировал и то, что США, якобы, выходят из переговоров по Украине – по словам политика, он так не считает.

Тем временем., международные правозащитники заявили о том, что компания президента США Дональда Трампа, которая направлена против прав человека, способствует даже усилению имеющихся в обществе деструктивных тенденций.