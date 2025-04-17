Украина и США готовятся к подписанию промежуточного соглашения об ископаемых

На этой неделе может быть готова окончательная версия соглашения о полезных ископаемых, которое планируют заключить Украина и США. Об этом сообщил украинский заместитель министра экономики Тарас Качка.

Промежуточный документ стороны могут подписать уже сегодня, добавил он.

Качка напомнил, что меморандум – это краткий документ, предложенный США. В настоящее время идет доработка идей, заложенных в соглашение американской стороной, так как нужно, чтобы они были «реалистичными и гармоничными», пояснил министр.

С 24 апреля будут возобновлены переговоры в режиме личных встреч, приводит слова Качки агентство РБК-Украина.

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