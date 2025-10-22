Украина купила 150 истребителей Gripen, но первая партия придет только через три года

Украина подписала соглашение о закупке у Швеции до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Однако первый самолет Киев сможет получить лишь через три года, что ставит под сомнение всю сделку. Об этом сообщают шведские и украинские СМИ.

Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали историческое соглашение о поставках боевых самолетов. Речь идет о шведских многоцелевых истребителях Gripen — сравнительно недорогих машинах 4++ поколения, известных своей способностью взлетать с укороченных ВПП, что актуально для Украины.

Однако шведский премьер сразу охладил ожидания, заявив, что первая партия машин поступит не раньше, чем через три года. Такой срок обусловлен сложностью производства и необходимостью подготовки пилотов и инфраструктуры.

Эксперты сомневаются, что сделка вообще реализуется в заявленном объеме. Помимо длительных сроков, ключевой проблемой остается финансирование — стоимость 150 истребителей исчисляется миллиардами долларов, которые еще предстоит найти. Кроме того, за три года военно-политическая обстановка может кардинально измениться, и западные партнеры способны пересмотреть свои обязательства, как это уже случалось с другими видами вооружений.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Путин переиграл Зеленского в вопросе ракет Tomahawk.