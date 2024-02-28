Украина может применять финское оружие для ударов по России

Украина может ударить по российской территории финским оружием, сообщает издание Yle со ссылкой на главу комитета парламента Финляндии по обороне Юкку Копра.

«Финляндия не устанавливала подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных объектов также на территории России», — сказал Копра.

Он не уточнил, в каком объеме Украине было поставлено вооружение. Он также не рассказал, какого типа оружие было передано ВСУ.

Министерство иностранных дел РФ в апреле 2022 года направляла ноту протеста странам, которые беспрепятственно отправляют на территорию Украины свои оружие, технику и боеприпасы, однако никакой реакции не последовало.

Западные страны начали активную поддержку Украины после начала специальной военной операции. Тогда же они начали финансировать ВСУ.

В январе 2024 года финский политик Александр Стубб заявил, что Финляндия готова выступить в качестве посредника в конфликте между РФ и Украиной.

Ранее мы также сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил выступить посредников в урегулировании украинского конфликта.