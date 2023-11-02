Украина надеется на сотни миллионов долларов от МВФ

Киев рассчитывает получить очередной транш от Международного валютного фонда. Об этом пишет РИА Новости 2 ноября.

По данным издания, МВФ собирается пересмотреть программу финансирования страны, и, соответственно, может быть проведен транш помощи в размере почти 900 миллионов долларов, пишет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, ранее состоялся разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. С ним также удалось обсудить и вопросы финансирования и поддержку бизнеса.