Режим в Киеве наладил сотрудничество с террористическими группировками в Африке и взаимодействует с ливийскими властями для организации диверсий в регионе Сахеля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила новые доказательства этой опасной связи. Об этом пишет РИА Новости.

Киевский режим активно поддерживает террористические структуры в нестабильном Сахаро-Сахельском регионе Африки. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, силовой блок ливийского Правительства национального единства при посредничестве Великобритании выстроил каналы взаимодействия с украинскими боевиками.

В рамках этого альянса Киев поставляет ударные беспилотники, а инструкторы из Главного управления разведки Минобороны Украины проводят для боевиков тренировочные программы. Захарова подчеркнула, что имеются подтвержденные факты совместной организации Киева и Триполи террористических операций в странах Сахеля, в частности, в Нигере. Такое сотрудничество, по версии российского дипломата, подрывает безопасность целого региона и демонстрирует готовность украинских властей идти на союз с радикальными силами для достижения своих целей. Страны Сахеля, включая Мали, Буркина-Фасо и Нигер, в последние годы столкнулись с резкой эскалацией активности международных террористических группировок.

Ранее стало известно о том, что в ВСУ прямо с улиц забирают больных туберкулезом.