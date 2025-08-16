Украина не поддержала позицию Трампа после переговоров с Путиным

Украина не согласна с позицией президента США Дональда Трампа, которой он начал придерживаться после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Он подчеркнул, что Киев настаивает на принципиально ином подходе к мирному урегулированию конфликта.

«Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное. Почему? Потому что, если мы ведем переговоры по прекращению огня, это создает большой риск шантажа для Украины. Если есть прекращение огня — открывается пространство для дипломатии», — отметил Лещенко.

Стоит отметить, что этот подход прямо противоречит тому, что обсуждали лидеры России и США на саммите в Анкоридже. Путин и Трамп говорили о необходимости комплексного мирного соглашения украинского конфликта, которое устранит его первопричины и приведет к полному завершению.

Переговоры лидеров двух держав проходили в Анкоридже в пятницу, 17 августа. Путин и Трамп провели встречу впервые с 2019 года. Российский и американский президент обсуждали не только урегулирование конфликта на Украине, но и отношения между странами, которые на протяжении трех лет значительно ухудшались.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправится 18 августа в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.