Украина объявила о закупке у Турции новейших истребителей пятого поколения KAAN

В эфире телеканала CNN TÜRK глава украинской дипмиссии отметил, что участвующие в разработке двигателя указанной авиатехники украинские предприятия выиграли тендер еще до начала Россией СВО.

«Мы не только купим их, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их использовать», — подчеркнул дипломат.

При этом сроки поступления KAAN в украинске войска Боднар раскрывать не стал.

Напомним, турецкий истребитель пятого поколения KAAN был представлен публике под своим именем весной 2023 года. Пока что сроки его постановки на боевое дежурство в ВВС Турции не называются. Как писало ранее издание Anadolu, первый полет самолеты был запланирован на 27 декабря минувшего года. Однако по неизвестным причинам он был отложен на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что поставка США истребителей F-16 Турции может затянуться до 2028 года.