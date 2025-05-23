Украина объявила о запуске инвестфонда в рамках соглашения с США

На Украине завершились все необходимые процедуры по созданию американо-украинского фонда восстановления недр. Об этом сообщила первый вице-премьер Украины — министр экономики Юлия Свириденко в соцсетях.

19 апреля Украина и США подписали меморандум, который подтвердил намерения двух сторон о сотрудничестве. 30 апреля было подписано соглашение о создании инвестиционного фонда.

«Последним шагом была дипломатическая нота от США. Сегодня получила ее от временной поверенной в делах США на Украине Джули С. Дэвис. Теперь можно официально считать, что фонд запущен», — отметила Свириденко.

В мае Верховная рада Украины ратифицировала документ, а президент Владимир Зеленский утвердил ратификацию. Это стало важным шагом в рамках стратегического сотрудничества двух стран.

Новый фонд предназначен для привлечения инвестиций в украинскую экономику, закупки новых технологий и развития инфраструктуры. В рамках соглашения Киев будет получать 50% доходов от ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых, а управление фондом будет осуществляться с равными правами США и Украины.

Согласно условиям, первые 10 лет фонд не будет выплачивать дивиденды — все доходы реинвестируются в развитие страны. Основные направления инвестиций — разработка и переработка полезных ископаемых, а также модернизация инфраструктуры.

В то же время, некоторые депутаты и СМИ выразили опасения, что такие условия могут ограничить экономический суверенитет Украины, считая, что выгоды от проекта появятся лишь через несколько лет.

Ранее глава офиса президент Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не хочет допустить ухода США из переговорного процесса с Россией.