В офисе президента Украины заявили, что не могут позволить США выйти из конфликта

Киев не хочет допустить ухода США из переговорного процесса с Россией. Об этом в интервью Le Point заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, американская военная помощь остается ключевым фактором для обеспечения безопасности и стабильности не только Украины, но и всей Европы.

«Соглашение охватывает сотрудничество в области критических полезных ископаемых и предусматривает создание инвестиционного фонда, направленного на восстановление и экономическое партнерство», — говорится в публикации.

Напомним, что первый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине прошел 16 мая в Стамбуле. Это была первая очная встреча делегаций за последние два года. Российскую делегацию на переговорах представлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло, почему США не хотят видеть Владимира Мединского за столом переговоров.