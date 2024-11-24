Украина опровергла существование российской ракеты «Орешник»

Ракеты «Орешник» в России не существует, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляка. Его слова передает издание «Страна».

По словам политика, «Орешник» представляет собой межконтинентальное баллистическое оружие, использование которого прописано в договорах. Он отметил, что такого оружия у России много.

Название «Орешник», по мнению Подоляки, придумал Владимир Путин.

Так как Россия использует против Украине такое оружие, это сводит не нет все шансы на переговоры, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что РФ повторно применит «Орешник» против Украины в ближайшие несколько дней.