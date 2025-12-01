Украина отвергла один из пунктов мирного плана Трампа

Украинская делегация на переговорах с американскими представителями заявила, что страна не откажется от членства в НАТО, сообщил источник издания «РБК-Украина».

Представители Киева заявили, что курс на вступление в Североатлантический альянс закреплен в Конституции страны, а его изменение ради заключения мирного соглашения создаст опасный прецедент.

Встреча США и Украины по мирному плану президента Дональда Трампа накануне прошла во Флориде. По информации некоторых источников, включая CNN, она не привела к достижению окончательных результатов.

Стороны обсудили рамочный документ, который включает завершение боевых действий, обеспечение долгосрочной безопасности Украины и переход страны к периоду экономического роста.

Особое внимание уделено роли Москвы в урегулировании конфликта. Американцы настаивают, что Россия должна быть включена в переговорный процесс. Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф на этой неделе посетит Кремль для обсуждения деталей.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Вашингтон может в одностороннем порядке остановить войну.