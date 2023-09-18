Украина подготовит ответные меры на решение Польши запретить ввоз зерна

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев подготовит ответ на решение Польши полностью запретить ввоз украинского зерна на территорию страны. Об этом она сообщил в понедельник, 18 сентября, в интервью газете Politico .

«Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей», – сказал Качка.

15 сентября министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что Польша не поддержит вступление Украины в Европейский союз (ЕС), если вопрос с экспортом украинского зерна не будет решен.

В пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что его страна с 16 сентября продлевает запрет на ввоз зерна из Украины несмотря на решение Европейской комиссии не продлевать соответствующий запрет.

Как ранее отмечали официальные лица Варшавы, такой запрет в отношении Киева связан с защитой собственных интересов в сельскохозяйственной сфере. Из-за переизбытка украинского зерна на рынке страдают местные фермеры и аграрии.