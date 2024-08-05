Украина получила от США грант почти на 4 миллиарда долларов

Белый дом еще в двадцатых числах июля пообещал Киеву, что предоставит ему грант в размере 3,9 миллиарда долларов. Якобы все эти средства должны пойти на реализацию социальных программ. Теперь же данный грант поступил на Украину, он был передан через структуры Всемирного банка.

Ранее пресса привела жалобы Зеленского на нерешительность его союзников. Никто из граничащих с Украиной государств не отваживается перехватывать российские ракеты над ее территорией. Все боятся, что такой шаг сделает их стороной конфликта. Украинский лидер заявил, что работает над этим. Он утверждает, что одной стране не под силу гарантированно защитить свое воздушное пространство.