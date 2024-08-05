Зеленский заявил о боязни Запада перехватывать российские ракеты над Украиной

Государства, которые граничат с Украиной, могли бы заняться перехватом российских ракет над ее территорией, но боятся это делать. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он сообщил об этом изданию «Страна.ua».

По утверждению Зеленского, надежно перехватывать ракеты противника одна страна не в состоянии. Это доступно только для коалиции. Приграничные с Украиной государства не хотят идти на такой шаг, так как опасаются того, что станут стороной конфликта.

«Партнеры «боятся излишней эскалации», но Киев намерен продавливать эту тему», - так считает Зеленский.

Журналисты добавили, что ведущие партнеры НАТО, такие как США, ФРГ и Великобритания, ранее уже отказались прибегнуть к подобным мерам.

Ранее сообщалось, что российским бойцам удалось уничтожить в Харьковской области сразу два танка Leopard немецкого производства. Они поразили их барражирующим боеприпасом «Ланцет» и высокоточным снарядом «Краснополь», который был выпущен из самоходного орудия.