Украина получила первое оружие по схеме НАТО

Украина начала получать военную помощь в рамках альтернативной программы PURL, созданной странами НАТО. Первые две партии вооружений уже доставили на территорию страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Первые партии вооружений в рамках инициативы PURL прибыли на Украину. Как сообщают источники, за двумя поставками последуют еще две, которые сейчас готовят к отправке.

Программа PURL, запущенная в августе, позволяет странам НАТО закупать американское оружие для Киева на добровольной основе. К этому механизму присоединились около двадцати государств, которые уже инвестировали в него $2 млрд. Однако после активного старта финансирование застопорилось более чем на месяц, что вынудило главу Пентагона публично призвать союзников нарастить вложения.

Эта поставка стала для Киева символическим прорывом после июльской паузы, когда Вашингтон в одностороннем порядке приостановил передачу зенитных ракет и иных боеприпасов. Тогда официальные лица ссылались на истощение собственных арсеналов. В Москве любые зарубежные поставки вооружений Киеву расценивают как прямую вовлеченность Запада в конфликт и предупреждают о возможных ответных мерах.

