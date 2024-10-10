Украина получит от ЕС 35 млрд евро под активы России

Послы Евросоюза согласовали механизм кредита для Украины на сумму 35 млрд евро под доходы от замороженных активов России. Об этом со ссылкой на венгерское председательство в ЕС сообщает РИА Новости.

Постпреды согласовали письменную процедуру для принятия определенных актов, которые касаются использования доходов от российских активов для обслуживания и выплаты кредитов.

Однако окончательно утвердить такое решение может только Европарламент. Лишь после этого документ вступит в законную силу.

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