Украина получит от ЕС 35 млрд евро под активы России
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Послы Евросоюза согласовали механизм кредита для Украины на сумму 35 млрд евро под доходы от замороженных активов России. Об этом со ссылкой на венгерское председательство в ЕС сообщает РИА Новости.
Постпреды согласовали письменную процедуру для принятия определенных актов, которые касаются использования доходов от российских активов для обслуживания и выплаты кредитов.
Однако окончательно утвердить такое решение может только Европарламент. Лишь после этого документ вступит в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории».