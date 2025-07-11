Украина получит поддержку от МАГАТЭ в энергетической сфере

В рамках конференции, проходившей в Риме, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко заключили меморандум, направленный на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом проинформировал украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

В соответствии с положениями документа, МАГАТЭ берет на себя обязательства по обеспечению безопасности при завершении строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Кроме того, меморандум предусматривает оказание содействия в развитии энергетического сектора страны, включая поддержку в проведении разведывательных работ, добыче и производстве урановых материалов на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который мог вызвать катастрофу.