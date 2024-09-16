Украина получит самоходные гаубицы от Катара через посредничество Германии

Правительство Германии в первой половине 2024 года одобрило продажу оружия Катару на сумму чуть более €100 млн, сообщил Bild.

Как отмечает издание, большая часть этой суммы будет потрачена на приобретение современных колесных гаубиц RCH 155. В ответ Катар передаст Украине половину своих 24 самоходных гаубиц PzH 2000. ВСУ получат эти гаубицы после ремонта в Германии. Точные сроки поставок не уточняются.

Германия занимает второе место по объемам поставок оружия Украине после США. Объем военной помощи, предоставленной Киеву Германией, составил около €28 млрд.

Однако, согласно бюджету на 2025 год, утвержденному в июле, на эти цели выделят €4 млрд, что вдвое меньше, чем в текущем году.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны ускорить поставки оружия в рамках ранее объявленных пакетов помощи. В том же месяце Берлин ввел мораторий на новые программы помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии одобрил указ о помиловании 37 человек.