При работе над меморандумом о будущем мирном договоре с РФ Киеву придется поменять состав своей переговорной группы. Сейчас в ней явно не хватает профессиональных политиков. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на точку зрения некоего человека, близкого к тем дипломатам, которые ведут переговоры.

«Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров», — указал он журналистам.

По его мнению, одним из претендентов на включение в состав делегации Украины станет Ермак. Также на своем присутствии в переговорной команде будут настаивать силовые структуры. Информатор сообщил, что за состав новой делегации также будут бороться в Европе, там тоже захотят подключить собственных представителей. Он добавил, что в результате получится некий Франкенштейн, с которым России придется иметь дело.

Ранее о дальнейших переговорах с Украиной высказался Лавров. Он заявил, что Россия не будет заключать перемирие до того, как будут проведены действительно серьезные переговоры о мире. По его словам, Россия больше не будет предпринимать попыток в надежде на добрую волю противостоящей ей стороны, так как уже пыталась договориться с Киевом, но это ни к чему не привело.