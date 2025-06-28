В Турции сочли, что Запад уже проиграл конфликт на Украине

Запад до сих пор не может признать, что он потерпел поражение в конфликте на Украине, несмотря на все очевидные признаки этого факта. Такую точку зрения высказал турецкий политолог Энгин Озер. Его слова привело РИА Новости.

Эксперт напомнил, что по итогам переговоров, которые проходили в Стамбуле, российская и украинская стороны обменялись военнопленными, а также телами убитых солдат. По его мнению, все это говорит о том, что конфликт начинает решаться мирным путем. По этой причине стоит ждать, что в обозримом будущем в Турции состоится финальный этап мирных переговоров. В итоге с РФ снимут санкции, а также разрешат ее самолетам полеты над Европой.

«Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — указал Озер.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Фидан озвучил возможный исход переговоров России и Украины. По его мнению, стороны «придут к середине» по меморандумам по урегулированию конфликта. Позиции сторон будут обсуждаться в ходе очередного раунда переговоров.