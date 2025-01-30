Украина потрясена решением Трампа приостановить программы внешней помощи

Власти Украины потрясены решением команды президента США Дональда Трампа приостановить программы внешней помощи. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Данное решение обусловлено необходимостью проведения оценки соответствия этих программ внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

Киевский офис USAID попытался добиться сохранения финансирования самых важных программ, но США не изменили своего решения.

«Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», — цитирует газета источник.

Ранее сообщалось о том, что Франция обещала передать ВСУ истребители Mirage уже весной.