Франция обещала передать ВСУ истребители Mirage уже весной

Французское правительство передаст украинской армии истребители Mirage уже в конце первого квартала 2025 года. Такое заявление в эфире радиостанции Sud Radio сделал Жан-Ноэль Барро, руководитель министерства иностранных дел Франции.

Еще летом прошлого года президент Макрон говорил о намерении Франции передать Киеву боевые самолеты. Теперь же глава французского внешнеполитического ведомства обозначил конкретные сроки такого шага.

«Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе. В конце первого квартала», — указал Барро.

При этом он ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Париж отправлять своих военных на украинскую территорию. Глава МИД Франции также выразил мнение, что готовиться к такому шагу стоит не только его стране, но и всей Европе, а также США. Это, по его словам, необходимо сделать чтобы гарантировать мир на Украине после заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее западная пресса сообщила, что Франция и Британия стали готовиться к отправке своих военных на Украину.