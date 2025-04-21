Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища

На Украине начата подготовка к следующему отопительному сезону. С этой целью уже начали наполнять подземные газовые хранилища. Об этом в своем телеграм-канале заявила компания «Нафтогаз Украины».

По утверждению украинского оператора газотранспортной системы, он уже принял меры по обеспечению страны топливом зимой 2025/2026 годов.

«Газ пошел в хранилища — „Укртрансгаз“, оператор газохранилищ Украины, начал новый сезон закачки газа», — указано в микроблоге.

Представители компании не стали конкретизировать, какой именно газ начали закачивать в ПХГ, собственный либо приобретенный за рубежом.

Ранее сообщалось, что ведущие европейские энергетические компании призвали руководство ЕС возобновить импорт газа из России, и даже подписать с «Газпромом» новые соглашения. Все это происходит на фоне отказа Катара увеличить объемы газовых поставок на европейскую территорию.