Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища
«Нафтогаз Украины»: начата подготовка к следующему отопительному сезону
Фото: [flickr.com]
На Украине начата подготовка к следующему отопительному сезону. С этой целью уже начали наполнять подземные газовые хранилища. Об этом в своем телеграм-канале заявила компания «Нафтогаз Украины».
По утверждению украинского оператора газотранспортной системы, он уже принял меры по обеспечению страны топливом зимой 2025/2026 годов.
«Газ пошел в хранилища — „Укртрансгаз“, оператор газохранилищ Украины, начал новый сезон закачки газа», — указано в микроблоге.
Представители компании не стали конкретизировать, какой именно газ начали закачивать в ПХГ, собственный либо приобретенный за рубежом.
Ранее сообщалось, что ведущие европейские энергетические компании призвали руководство ЕС возобновить импорт газа из России, и даже подписать с «Газпромом» новые соглашения. Все это происходит на фоне отказа Катара увеличить объемы газовых поставок на европейскую территорию.