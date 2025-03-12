Украина призналась в одной проблеме после переговоров с США

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что переговоры украинской и американской делегаций были сложными: Киеву пришлось идти на тяжелые компромиссы.

По словам украинского дипломата, которые приводит «Страна.ua», участникам переговоров пришлось нелегко. Украинские гости круглого стола в Эр-Рияде едва сдерживали эмоции в ходе обсуждения. Среди присутствующих были глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса президент Украины Андрей Ермак, а также министр обороны Рустем Умеров.

«Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы», — сказал Тихий.

Напомним, что переговоры Украины и США состоялись 11 марта. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Встреча прошла, как отмечают в Киеве, продуктивно. Украина согласилась на предложение США о прекращении огня на 30 дней. В обмен на это Вашингтон попросили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить военные поставки Украине.

Ранее в Госдуме высказались о намерении США возобновить поставки оружия.