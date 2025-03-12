Перезапуск поставок американского оружия Киеву не является катастрофическим для России, поскольку это было ожидаемо. Такое мнение высказал Алексей Чепа, депутат Государственной думы. Его слова привела «Лента.ру».

По мнению парламентария, позиция США по украинскому конфликту всем ясна, поскольку политика Соединенных Штатов и привела к началу боевых действий.

«Они пытаются отстаивать свои интересы, так что мы будем наблюдать за дальнейшим развитием событий, за тем, какое оружие и как будут поставлять», — указал Чепа.

С точки зрения депутата, пока рано делать какие-либо выводы. Россия также заинтересована в заключении мира, но на своих условиях. Москва будет следить за предложениями, которые ей станут делать. Катастрофы в том, что американское оружие снова потечет на Украину, нет. В то же время у РФ и США совершенно разные интересы, и между ними придется заключать компромисс.

Ранее сообщалось, что Польша выразила готовность возобновить транзит американских вооружений на Украину через свою территорию. Аэропорт, где расположен хаб Ясенки, остается функциональным благодаря непрерывной поддержке со стороны других государств. По этой причине перезапустить транзит через него можно в кратчайший срок.