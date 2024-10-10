Украина призвала арестовать Путина во время его визита в Туркменистан

Министерство иностранных дел Украины выступило с призывом арестовать президента РФ Владимира Путина во время его визита в Туркменистан.

Украинские дипломаты считают, что основанием для ареста российского лидера является ордер Международного уголовного суда (МУС). Однако Москва уже неоднократно заявляла, что не признает решения МУС и не будет их выполнять.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Монголии арестовать президента РФ Владимира Путина, сославшись на то, что Монголия — подписант Римского статута, который обязывает страну исполнять решения Международного уголовного суда (МУС). Но Монголия отказалась арестовать российского лидера, объяснив свое энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.

Ранее Лукашенко рассказал об «очень серьезном подарке» Путину.