Украина призвала арестовать Путина во время его визита в Туркменистан
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Министерство иностранных дел Украины выступило с призывом арестовать президента РФ Владимира Путина во время его визита в Туркменистан.
С соответствующим заявлением ведомство выступило в телеграм-канале.
Украинские дипломаты считают, что основанием для ареста российского лидера является ордер Международного уголовного суда (МУС). Однако Москва уже неоднократно заявляла, что не признает решения МУС и не будет их выполнять.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Монголии арестовать президента РФ Владимира Путина, сославшись на то, что Монголия — подписант Римского статута, который обязывает страну исполнять решения Международного уголовного суда (МУС). Но Монголия отказалась арестовать российского лидера, объяснив свое энергетической зависимостью и политикой нейтралитета.
Ранее Лукашенко рассказал об «очень серьезном подарке» Путину.