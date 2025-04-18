Украина вновь сделала шаг к разрыву связей с Россией, расторгнув соглашение, касающееся прав граждан, работавших на Крайнем Севере. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал представитель украинского правительства Тарас Мельничук.

Это решение включает вопросы пенсионного обеспечения, которые были частью соглашения, подписанного в 1993 году.

Мельничук подчеркнул, что данное решение является частью стратегической политики страны по укреплению независимости и утверждению суверенитета.

Соглашение, о котором идет речь, было принято в Минске в январе 1993 года и до сих пор играло роль в обеспечении прав лиц, трудившихся на территории Крайнего Севера.

17 февраля Россия вышла из соглашения с Украиной, касающегося безопасности в Азовском море и Керченском проливе. Этот документ был подписан в Москве 20 марта 2012 года.

В январе Россия также приостановила действие договора с Украиной о международном автомобильном сообщении, который действовал в течение 29 лет. Соглашение было заключено в Киеве 21 марта 1995 года и должно было завершиться 17 января 2024 года.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев с юмором отреагировал на украинские санкции против артистов из России.