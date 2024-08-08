Украина разразилась гневной тирадой в адрес Нигера из-за разрыва дипотношений

Все обвинения властей Нигера в адрес Киева не имеют под собой никаких оснований и не выдерживают никакой критики. Такое заявление сделало украинское Министерство иностранных дел в своем телеграм-канале.

МИД Украины назвал досадным тот факт, что Нигер не стал проводить никакого расследования происшествия в Мали. Он просто взял и расторг дипломатические отношения с Украиной.

«Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы „поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права“, — указали украинские дипломаты.

Они также назвали все обвинения в адрес своего государства полностью безосновательными и не имеющими под собой никакой почвы.

Ранее сообщалось, что Нигер и Мали совместно попросили ООН расследовать данные о поддержке террористических группировок в Африке. Они считают, что к этому причастна Украина, которая передавала террористам разведывательную информацию.