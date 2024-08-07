В Совет Безопасности ООН поступило обращение от Мали и Нигера, в котором африканские страны попросили расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара.

Он также высказал сомнения, что украинцы в состоянии предоставлять вооруженным бандам разведывательную информацию, которую они могли получить при участии американцев. Он же добавил, что важные сведения могли поступать злоумышленникам и через Францию. В минувший понедельник Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной, которая оказывает помощь местным террористам. А в среду подобным образом поступил и Нигер.

Ранее сообщалось о том, что власти США попросят Киев объясниться в связи с событиями, которые происходят на территории Курской области. При этом они заявили о непоколебимости своей прежней позиции, касающейся использования Украиной иностранного вооружения на территории России. Во вторник, 6 августа, ВСУ вторглись на территорию нашей страны и попытались с боями продвинуться вглубь России. Нашим войскам удалось уничтожить несколько сотен человек живой силы противника, а также разгромить десятки единиц военной техники.