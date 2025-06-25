Украина решила изменить мнение африканских стран о конфликте с РФ

Украина стремится донести до африканских государств, что ее противостояние с Россией, которую она называет «наследником советской эпохи», имеет общие черты с их собственными усилиями по преодолению последствий европейского колониального прошлого. Об этом сообщил агентству Reuters специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх.

В беседе с Reuters четыре высокопоставленных украинских чиновника, два должностных лица, занимающихся вопросами гуманитарной помощи, а также несколько западных дипломатов и аналитиков раскрыли стратегию Киева в Африке.

Она включает предоставление помощи беженцам из Мали и предложение обучения для военнослужащих в Мавритании. Reuters отмечает, что таким образом Украина планирует конкурировать с влиянием России на африканском континенте.

Издание указывает, что в начале российской военной кампании многие африканские страны воздержались от поддержки Украины в Организации Объединенных Наций. Рост цен на продукты питания и удобрения, вызванный сокращением экспорта из-за конфликта, не изменил их позиции.

Спустя несколько месяцев Украина обнародовала свою первую африканскую стратегию, направленную на противодействие «российскому взгляду на вещи», расширение торговли и увеличение инвестиций в регионе. Ответственным за реализацию этой стратегии был назначен Максим Субх.

Как отмечает Reuters, усилия Украины по укреплению отношений с африканскими странами преимущественно сосредоточены на поставках продовольствия.

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