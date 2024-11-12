Украина ввела санкции против сервисных служб двух подмосковных аэропортов

Владимир Зеленский ввел новые санкции против компаний, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России, в том числе против сервисных служб аэропортов Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Так, в санкционном списке оказались компании «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг». Кроме того, туда попали «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Шереметьево ВИП» и «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево» и другие. В общей сложности в документе перечислены 63 юридических лица, ограничения введены на 10 лет.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России.