Украина выразила готовность уступить свои территории России

Газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источник в американском правительстве сообщила , что Украина может пойти на уступки в виде 20% своей территории, при условии, что их статус будет определен как признанный де-факто, а не де-юре.

Источник пояснил, что признание де-факто подразумевает согласие Киева с фактическим контролем России над данными территориями, но без официального отказа от них в будущем.

В отличие от этого, признание де-юре означало бы не только согласие с российским контролем, но и отказ от каких-либо притязаний на их возвращение в состав Украины.

Кроме того, высокопоставленный чиновник сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров, по-видимому, выразил согласие с предложенным США планом урегулирования конфликта примерно на 90%, о чем велись дискуссии в Париже.

Тем не менее издание подчеркивает, что сам министр обороны опроверг эту информацию, заявив, что его ведомство не уполномочено принимать политические решения.

Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил.