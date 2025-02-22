Украина заявила, что сделает предложение России во время переговоров

Совместная инициатива Министерства иностранных дел, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Офиса президента Украины предусматривает обмен военнопленными по принципу «всех на всех» с Российской Федерацией.

Об этом стало известно из интервью, которое дал руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко агентству «Укринформ». По его словам, это будет предложено Москве на случай совместных переговоров, на которых настаивает Вашингтон.

«Председатель Координационного штаба Кирилл Алексеевич Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) в контакте с Президентом Украины. Соответственно, работа, которая ведется Офисом Президента и Министерством иностранных дел, а также Коордштабом, скоординирована», — пояснил Охрименко.

По его утверждению, представители Украины постоянно акцентируют внимание на том, что обмен по принципу «всех на всех» возможен и необходим.

Напомним, что 5 февраля состоялся последний крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной. В результате этого обмена каждая сторона получила обратно по 150 военнослужащих. Как сообщает Министерство обороны, этот обмен стал результатом продолжительных переговоров при посредничестве Катара.

Ранее сообщалось, что сдавшийся боец ВСУ ответил офицерам на байки об издевательствах в российском плену.