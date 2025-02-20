Сдавшийся боец ВСУ ответил офицерам на байки об издевательствах в российском плену
Боец ВСУ Пашкин: пребывание в российском плену напомнило срочную службу в армии
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Украинец Алексей Пашкин, сдавшийся в плен российским штурмовикам в ДНР, рассказал, в каких условиях содержится. Историю военного приводит RT.
Как подчеркнул канал со ссылкой на украинского собеседника, все заявления офицеров ВСУ об издевательствах в российском плену не соответствуют действительности. По словам Пашкина, пребывание в плену условия напоминают ему срочную службу в армии: строгое расписание, приказы, нормальное питание и книги в свободное время.
Украинский боец рассказал, что сам родился в Полтавской области, а в ВСУ служил с 2022 года. В составе 117-й отдельной механизированной бригады выступал на Запорожском направлении. По его словам, тогда были большие потери, а из трех рот сделали одну неполноценную для переброски в сторону Донецка. Живой силы, как отметил Пашкин, никогда не хватало: на трех украинских военных приходится 20 российских. Из-за этого трудно удерживать позиции, особенно в районах длинных лесополос.
В одной из миссий в 2024 году украинский солдат пробыл в окопе четыре дня, а потом сдался российским штурмовикам.
«Нам говорили: сдашься — и ты не жилец. Будут мучить... Ничего подобного здесь нет. Никто не обижает, не бьет. Это даже мне напоминает срочную службу… Кормят здесь нормально», — говорит Алексей.
По словам украинца, он не пожалел о своем выборе.
Ранее Mash сообщал, что украинские силы атаковали пункт обмена пленными и погибшими.