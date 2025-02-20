Как подчеркнул канал со ссылкой на украинского собеседника, все заявления офицеров ВСУ об издевательствах в российском плену не соответствуют действительности. По словам Пашкина, пребывание в плену условия напоминают ему срочную службу в армии: строгое расписание, приказы, нормальное питание и книги в свободное время.

Украинский боец рассказал, что сам родился в Полтавской области, а в ВСУ служил с 2022 года. В составе 117-й отдельной механизированной бригады выступал на Запорожском направлении. По его словам, тогда были большие потери, а из трех рот сделали одну неполноценную для переброски в сторону Донецка. Живой силы, как отметил Пашкин, никогда не хватало: на трех украинских военных приходится 20 российских. Из-за этого трудно удерживать позиции, особенно в районах длинных лесополос.

В одной из миссий в 2024 году украинский солдат пробыл в окопе четыре дня, а потом сдался российским штурмовикам.

«Нам говорили: сдашься — и ты не жилец. Будут мучить... Ничего подобного здесь нет. Никто не обижает, не бьет. Это даже мне напоминает срочную службу… Кормят здесь нормально», — говорит Алексей.

По словам украинца, он не пожалел о своем выборе.

Ранее Mash сообщал, что украинские силы атаковали пункт обмена пленными и погибшими.