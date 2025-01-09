Украина заявила о готовности занять место Венгрии в Европейском Союзе (ЕС), если Будапешт решит обратиться к сотрудничеству с Содружеством Независимых Государств (СНГ) или Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в официальном заявлении украинского Министерства иностранных дел.

МИД Украины сделал публикацию на фоне прекращения транзита газа из РФ через территорию свою территоию. Киев не согласился продлевать соответствующий договор.

«Если венгерская сторона отдает приоритет укреплению России вместо ЕС и США, она должна открыто признать это» — говорится в заявлении ведомства.

С 1 января 2024 года транзит газа через Украину остановлен в связи с истечением пятилетнего договора. Российская компания «Газпром» заявила, что не может продолжать поставки из-за отказа Украины продлить соглашение. Министерство энергетики Украины назвало данное событие «историческим» и подчеркнуло его значимость для энергетической безопасности страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главным бенефициаром остановки транзита газа через украинскую территорию является США.

В свою очередь, Европейская комиссия уверила, что на данный момент проблем с безопасностью поставок газа в Европу нет благодаря эффективным мерам по диверсификации источников. Тем не менее, Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность по поводу трудностей, которые могут возникнуть из-за прекращения транзита российского газа.

Из-за отсутствия поставок газа из России с серьезными энергетическими проблемами сталкиваются Молдавия и Приднестровье. Кишинев принял решение импортировать электроэнергию из Румынии и Украины.

Запасы газа в Приднестровье рассчитаны лишь на 24 дня, и существует угроза нехватки отопления и электроэнергии в ближайшее время.

Ранее Agence France Press сообщило, что Венгрию лишили миллиардной дотации Евросоюза за отход от демократических стандартов.