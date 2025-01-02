Венгрия на протяжении 2024 года не провела правовую реформу, и по этой причине потеряла право на получение дотации в 1,04 млрд евро от Евросоюза. Такие данные появились у Agence France Press.

Ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что венгерское правительство стало пренебрегать демократическими стандартами. После этого Венгрию обязали провести соответствующие реформы. Она должна была усилить борьбу с коррупцией, а также решить ряд вопросов, касающихся финансирования СМИИ и политических партий. Все эти реформы не были проведены до конца 2024 года, после чего Венгрия потеряла право на получение дотации в размере 1,04 млрд евро. Такая выплата полагалась ей по программе поддержки структурно слабых регионов.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил надежду, что украинский конфликт завершится в 2025 году. По его мнению, стороны либо заключат мирное соглашение, либо одна из них потерпит военное поражение.