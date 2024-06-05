Украина заявила об аресте активов, связанных с РФ, почти на миллиард долларов
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Украинские власти сумели отыскать у себя в стране различную собственность, якобы связанную с Россией, на сумму в 940 миллионов долларов. Все такие активы были арестованы, об этом сообщил Андрей Рубель, глава департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Его слова привело издание РБК-Украина.
По заявлению чиновника, движимое и недвижимое имущество было обнаружено благодаря данным полиции. Все оно было арестовано, а затем направлено на благо государства, в том числе и вооруженных сил Украины.
«В целом обнаружили и арестовали активы на 38 млрд гривен», - указал он.
Рубель перечислил технику из числа арестованной, которая была передана украинской армии. В списке числятся вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 55 легковых и 47 грузовых автомашин, а также три бортовых полуприцепа.
Ранее сообщалось, что власти Кипра взялись за проверку сведений, что президент Украины приобрел на кипрской территории казино и отель. Пока правоохранители в этой стране не сумели найти данные объекты недвижимости.